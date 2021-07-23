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С самого начала не выполняют Минские соглашения: США "наехали" на Россию

23 июля 2021 10:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Джордж Кент рассказал, как в 2015 году первый украинский переговорщик по Донбассу задал ему тревожный вопрос

Джордж Кент обвинил РФ в срыве договоренностей по Донбассу. Коллаж "Сегодня"

Джордж Кент обвинил РФ в срыве договоренностей по Донбассу. Коллаж "Сегодня"

Россия с 2015 года отказывается выполнять Минские соглашения. Ситуация не изменилась и по сей день, поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров.

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Об этом заявил в интервью Суспільному американский дипломат Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристин Квин.

По его словам, прогресса в переговорах по Донбассу нет, потому что российская сторона несерьезно относится к своим обязательствам. Американский дипломат знает, что украинские чиновники разочарованы недостатком прогресса в переговорах.

"Впервые я это услышал от главы украинской (стороны в) ТКГ еще в августе 2015 года, когда Владимир Горбулин занимался этим. И он сказал: "Джордж, какой план, если Россия не выполнит требования Минских соглашений?". А они должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года. Прошло 6 лет после этого вопроса, и Россия продолжает не выполнять свои обязательства", – сказал Кент.

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Он отметил, что США после этого провели несколько раундов интенсивной работы с русскими.

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В США намекнули, что не помогут Украине в переговорах по Донбассу
Джордж Кент рассказал о сотрудничестве США с Украиной. Фото: nytimes.com

"Это делала Виктория Нуланд, которая занимала должность помощника госсекретаря по европейским вопросам с Владиславом Сурковым в 2016-м, Курт Волкер, который был специальным посланником исключительно по переговорам в 2017-м. В обоих случаях было ясно, что русские не серьезно к этому относились. Поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров", – подчеркнул Кент.

Напомним, ранее Курт Воклер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. Он опубликовал красноречивую инфографику, как агрессор "выполняет" обещания:

В то же время глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказывал, что Россия в "нормандском формате" настаивает на том, чтобы стороной конфликта выступали ОРДЛО, а не Москва.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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