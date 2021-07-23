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В США намекнули, что не помогут Украине в переговорах по Донбассу

23 июля 2021 9:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вопрос участия США в нормандском формате может решиться не раньше визита Зеленского в Америку

Джордж Кент рассказал о сотрудничестве США с Украиной. Фото: nytimes.com

Джордж Кент рассказал о сотрудничестве США с Украиной. Фото: nytimes.com

Несмотря на то, что Киев давно рассчитывает на подключение США к "нормандскому формату", американцев в ближайшее время там не будет. И даже в "минском формате" не помогут Украине в урегулировании конфликта на Донбассе.

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Об этом заявил в интервью Суспільному американский дипломат Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристин Квин.

"На данный момент я не ожидаю участия американских чиновников в "минском процессе". Я также не ожидаю присоединения американских должностных лиц к "нормандским встречам", – сказал он.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться 30 августа в Вашингтоне во время визита президента Владимира Зеленского, а также в переговорах с главой ОПУ Андреем Ермаком и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, которые тоже отправляются в Америку.

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"У нас с Дереком Шолле (советником Госдепартамента США. – Ред.) были разговоры на эту тему с украинскими должностными лицами здесь в Киеве … Я уверен, что мы будем интенсивно об этом говорить и во время этих встреч (в Вашингтоне)", – подчеркнул Кент.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее в России назвали условие для подключения США к "нормандскому формату". В Москве нервничают, что Америка станет на сторону Украины и будет давить на Россию.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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