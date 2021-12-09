Новогодняя акция: тысячи детей получили подарки от Фонда Рината Ахметова

Представители Фонда посетили семью в Киевской области

Стартует новогодняя акция "Ринат Ахметов – детям". Это больше, чем подарки тысячам детей. Это – участие в их судьбах, которое меняет жизнь к лучшему.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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О том, как принято встречать Новый год, воспитанница детского дома семейного типа Настя Шульга узнала, когда ей было 6. До этого ни разу не видела ни украшенной елки, ни подарков под ней.

"Когда я жила в той семье – я не помню такого, чтобы мы когда-то праздновали", – говорит Настя.

Однако хорошо помнит, что вынуждена была заботиться о братьях и сестре. Младшему из них было всего пару месяцев.

"Мне было 5 лет, тогда родился брат Саша, он каждую ночь плакал, ему нужно было есть, а родителей дома не было", – рассказывает Настя.

Из сложной семьи малышей забрали, и со временем они оказались в детском доме семейного типа Моляров.

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"Наша биологическая дочь лежала в больнице, и там лежал брат Насти и Ани, который в настоящее время у нас проживает, Алексей. Мы так решили, что этого мальчика мы просто заберем", – сказала мать-воспитательница Наталья Моляр.

И в социальной службе предложили забрать всех троих детей! Так супруги и сделали. Кроме них, в данный момент воспитывают еще восемь детей.

"Мама моей жены воспитывалась в интернате, мой родной отец воспитывался в интернате. Была поддержка родителей из обеих семей, когда мы открывали дом семейного типа. Кто-то должен этим заниматься. Если не мы – то кто?" – говорит отец-воспитатель Андрей Моляр.

Если хочешь что-то изменить – начни с себя! Скорее, из своей семьи, считают Моляры. И уже почти 10 лет меняют судьбы детей, дарят им тепло и любовь, создают семейные традиции, которые останутся с ребятами на всю жизнь.

"У нас существуют традиция украшать елку, фотографироваться, дискотека после Нового года, ждать той самой минуты 00:00 часов!" – сказала Настя Шульга.

А еще встречать гостей из Фонда Рината Ахметова, которые каждый год поздравляют с новогодними праздниками детей из интернатных заведений, детских домов семейного типа и приемных семей.

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"Акция "Ринат Ахметов – детям" – это не просто подарки тысячам детей! Это прикосновение к их судьбе, которое меняет их жизнь к лучшему, дарит веру в чудо", – сказала главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.



Наталья Моляр добавила, что Фонд Рината Ахметова поздравляет их ежегодно на Новый год.

"Это очень приятно. Эти подарки, эти детские глаза, которые получают подарки. Что может быть лучше, когда ребята счастливы и улыбаются? Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за все" – говорит Наталья Моляр.

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