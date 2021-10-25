"Новостная Группа Украина" установила новый рекорд (фото)

Команда "Новостной Группы Украина" в очередной раз установила рекорд / Фото: Коллаж: Сегодня

Команда "Новостной Группы Украина" в очередной раз установила рекорд, став соорганизатором массового онлайн урока по профориентации "Обери професію своєї мрії", которую посмотрели в прямом эфире школьники и преподаватели более 15 000 школ из всех регионов Украины.

"Рекордсмены – это точно про нас. О каждом, кто работает в "Новостной Группе Украина". Недавно мы снова установили рекорд – транслировали массовый онлайн-урок о важности выбора будущей профессии. Для нас это не просто очередное достижение, а действительно доказательство, что нашей новостной команде все под силу. Мы достигаем нереального в короткие сроки: запускаем масштабные шоу, строим инновационные студии, которым нет равных на украинском телевидении, и даже участвуем в таких замечательных проектах для молодежи", – редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак .

Образовательный проект с участием "Сегодня" в прямом эфире получил сертификат "Книги рекордов Украины", как самый массовый: урок посмотрели более 600 тысяч человек. Трансляцию проводили украинские знаменитости – шеф-повар и фудблогер Евгений Клопотенко и олимпийский чемпион Жан Беленюк.

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Ростислав Буняк, продакт-лидер сайта "Сегодня", подробно рассказал, как информационная команда присоединилась к образовательной инициативе.

"Наша диджитал-платформа стала частью большого украинского проекта о знаниях, о выборе профессии и построении карьеры. Именно сайт "Сегодня" занимался онлайн-продвижением проекта – проводил трансляцию и видео, и текстовую, а также сделал подборку материалов на эту тему, которые доступны всем школам Украины. Таким образом мы помогли организации масштабного онлайн-урока и, конечно, в очередной раз установили рекорд", – рассказал Ростислав Буняк.

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