Новый рекорд канала "Украина"! 14 ведущих одновременно в прямом эфире (видео)

В Украине установлен еще один рекорд – 30 декабря выпуск новостей "Сегодня" в прямом эфире телеканала "Украина" вели одновременно 14 ведущих.

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Зафиксировать рекорд в студию пришла руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Национальный реестр рекордов Украины номинирует телеканал "Украина" на национальный рекорд – наибольшее количество людей в одной студии, которые провели выпуск новостей в прямом эфире", – говорит Ветрова.

Затем она пересчитывает ведущих и констатирует установление рекорда.

"Мы имеем 14 телеведущих, которые сегодня провели выпуск новостей в прямом эфире – это значит, что рекорд Украины установлен", – подвела итог Ветрова.

После этих слов команде ведущих вручили сертификат об установлении рекорда.

30 декабря, начавшийся в 19:00 прямой эфир телеканала "Украина" провели Анатолий Анатолич, Мария Мельник, Лилия Ребрик, Григорий Герман, Алексей Суханов, Алена Винницкая, Олег Панюта, Ольга Грицик, Марина Кухар, Анна Панова, Елена Кот, Виталий Школьный, Максим Сикора, Игорь Пупков.

"Мы это сделали! И сделаем еще не раз, потому что мы – это команда профессионалов, для которой нет ничего невозможного!" – радуется ведущий канала Игорь Пупков.

Видео: Сегодня

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После этого остальные ведущие, принимавшие участие в установлении рекорда, обратились к зрителям.

"Вместе с вами мы прожили этот год... И вместе с вами мы смотрим в следующий год!" – сказала Елена Кот.

"Каким будет он – сейчас сказать трудно, но мы уверены в том, что он должен быть лучшим!" – убежден Максим Сикора.

"Вакцина против ковида окажется эффективной и доступной, и человечество победит и эту историю!" - уверена Лилия Ребрик.

"Украина победит в этой войне! Наша экономика выстоит, а наука получит новый толчок для развития! Государства вновь откроют свои границы, и мы снова вытащим свои чемоданы для путешествий!" – делятся ведущие своим прогнозом на ближайшее будущее.

"Украина" будет оставаться вашим любимым каналом и лидером отечественного информпространства! Все будет именно так – потому что это зависит только от нас! Прощай, 2020-й! Привет, 2021-й!" - убеждены в студии.

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А напоследок ведущие телеканала "Украина" подготовили еще один сюрприз – спели в студии новогоднего Щедрика.

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