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Новые эпидемии? В Украине хотят вакцинировать еще от 10 болезней (видео)

Инна Собора
21 октября, 12:44
Минздрав принял постановление, которое корректирует правила вакцинации детей от 10 опасных болезней

В Украине хотят увеличить число вакцинированных от 10 болезней. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине слишком медленные темпы прививок от 10 инфекционных болезней. Минздрав принял постановление. Оно должно помочь усилить меры профилактики болезней, которые можно преодолеть вакцинацией.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава..

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Благодаря повышению количества вакцинированных удастся предупредить вспышки опасных болезней и дополнительной нагрузке на инфекционные больницы.

Список болезней

В Национальный календарь профилактических прививок внесены вакцины от 10 инфекционных заболеваний:

  • коклюша,
  • дифтерии,
  • столбняка,
  • кори,
  • паротита,
  • краснухи,
  • туберкулеза,
  • гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции),
  • гепатита В,
  • полиомиелита.

Все вакцины можно получить бесплатно.

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Уровень вакцинации слишком низкий

Несмотря на то, что регионы полностью обеспечены необходимым количеством вакцин, темпы прививки медленные. По информации Центра общественного здоровья, на 1 сентября лишь 53% детей в первый год жизни получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита, а три дозы прививки от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) – 52,7%.

    Как с этим будут бороться?

    В постановлении "Об усилении мер профилактики вакциноуправляемых инфекций" выделили основные положения:

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    • Иммунизация должна и дальше оставаться доступной. Пациенты не должны получать избыточных рекомендаций относительно обследований или диагностики перед проведением прививок.
    • Можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно. Это позволит уменьшить количество визитов в больницу.
    • Прививки должны быть организованы с неуклонным соблюдением мер инфекционного контроля. Те, кто приходит в учреждения здравоохранения, чтобы получить профилактические прививки, не должны сидеть в очередях с большим скоплением людей в комнатах ожидания.
    • Дети должны быть в учебных заведениях лишь при наличии сведений о совершенном курсе обязательных профилактических прививок в соответствии с возрастом и Национальным календарем профилактических прививок.
    • Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации в медпунктах учреждений образования для защиты прав ребенка и предоставления разрешения на медицинское вмешательство.

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