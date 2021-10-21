Новые эпидемии? В Украине хотят вакцинировать еще от 10 болезней (видео)

В Украине хотят увеличить число вакцинированных от 10 болезней. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине слишком медленные темпы прививок от 10 инфекционных болезней. Минздрав принял постановление. Оно должно помочь усилить меры профилактики болезней, которые можно преодолеть вакцинацией.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава..

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Благодаря повышению количества вакцинированных удастся предупредить вспышки опасных болезней и дополнительной нагрузке на инфекционные больницы.

Список болезней

В Национальный календарь профилактических прививок внесены вакцины от 10 инфекционных заболеваний:

коклюша,

дифтерии,

столбняка,

кори,

паротита,

краснухи,

туберкулеза,

гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции),

гепатита В,

полиомиелита.

Все вакцины можно получить бесплатно.

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Уровень вакцинации слишком низкий

Несмотря на то, что регионы полностью обеспечены необходимым количеством вакцин, темпы прививки медленные. По информации Центра общественного здоровья, на 1 сентября лишь 53% детей в первый год жизни получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита, а три дозы прививки от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) – 52,7%.

Как с этим будут бороться?

В постановлении "Об усилении мер профилактики вакциноуправляемых инфекций" выделили основные положения:

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Иммунизация должна и дальше оставаться доступной. Пациенты не должны получать избыточных рекомендаций относительно обследований или диагностики перед проведением прививок.

Можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно. Это позволит уменьшить количество визитов в больницу.

Прививки должны быть организованы с неуклонным соблюдением мер инфекционного контроля. Те, кто приходит в учреждения здравоохранения, чтобы получить профилактические прививки, не должны сидеть в очередях с большим скоплением людей в комнатах ожидания.

с большим скоплением людей в комнатах ожидания. Дети должны быть в учебных заведениях лишь при наличии сведений о совершенном курсе обязательных профилактических прививок в соответствии с возрастом и Национальным календарем профилактических прививок.

в соответствии с возрастом и Национальным календарем профилактических прививок. Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации в медпунктах учреждений образования для защиты прав ребенка и предоставления разрешения на медицинское вмешательство.

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