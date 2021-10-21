Нові епідемії? В Україні хочуть вакцинувати ще від 10 хвороб (список)

В Україні хочуть збільшити число вакцинованих від 10 хвороб. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні надто повільні темпи щеплення від 10 інфекційних хвороб. МОЗ ухвалило постанову, яка має допомогти посилити заходи профілактики хвороб, які можна подолати вакцинацією.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Завдяки підвищенню кількості вакцинованих вдасться попередити спалахи небезпечних хвороб та додатковому навантаженню на інфекційні лікарні.
Список хвороб
До Національного календаря профілактичних щеплень внесені вакцини від 10 інфекційних захворювань:
- кашлюка,
- дифтерії,
- правця,
- кору,
- паротиту,
- краснухи,
- туберкульозу,
- гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції),
- гепатиту В,
- поліомієліту.
Всі вакцини можна отримати безкоштовно.
Рівень вакцинації занизький
Попри те, що регіони повністю забезпечені необхідною кількістю вакцин, темпи щеплення повільні. За інформацією Центру громадського здоров’я, станом на 1 вересня лише 53 % дітей першого року життя, які потребують обов’язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту, а три дози щеплення від кашлюка, дифтерії і правця (АКДП) – 52,7 %.
Як з цим будуть боротися?
У постанові "Про посилення заходів профілактики вакцинокерованих інфекцій" виділили основні тези:
- Імунізація має й далі залишатися доступною. Пацієнти не мають отримувати надлишкових рекомендацій щодо обстежень чи діагностики перед проведенням щеплень.
- Можна й потрібно вводити кілька вакцин одночасно. Це дозволить зменшити кількість візитів до лікарні.
Щеплення мають бути організовані з неухильним дотриманням заходів інфекційного контролю. Ті, хто приходить у заклади охорони здоров’я, щоб отримати профілактичні щеплення, не мають сидіти в чергах із великим скупченням людей у кімнатах очікування.
Діти мають перебувати й зараховуватися до закладів освіти за наявності відомостей про завершений курс обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до віку та Національного календаря профілактичних щеплень.
- Батьки й законні представники дитини мають право бути поруч із нею під час проведення вакцинації в медпунктах закладів освіти для захисту прав дитини та надання дозволу на медичне втручання.
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