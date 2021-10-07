В Україні спалах поліомієліту! Що це за хвороба та як вберегти своїх дітей

Півторарічну дитину із Рівненської області паралізувало через захворювання на поліомієліт. Разом з ним захворіли ще шість дітей – рідних братів та сестер.
"Сьогодні" розбиралося, що це за хвороба і чому вакцинація – обов'язкова.
Що сталося на Рівненщині
В родині, де виховуються 10 дітей, сім захворіли на поліомієліт. Батьки свідомо відмовлялися від обов’язкових щеплень з релігійних міркувань.
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Лікарі проводять епідрозслідування, і з'ясовують, хто ще міг підчепити хворобу. Вона може вразити як невакцинованих дітей, так і дорослих.
Що це за хвороба
Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, яке поширюється від людини до людини через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років.
Симптоми: в більшості випадках хвороба спершу протікає непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання. Потім з’являються ознаки, які носять різний характер, що залежить від форми вірусу. Інкубаційний період хвороби становить 2-35 діб, частіше 7-14 діб.
Класифікують такі види хвороби: з ураженням центральної нервової системи (ЦНР) та без її ураження. Навіть без ураження ЦНР поліомієліт здатний дуже нашкодити хворому. Будь-який із видів хвороби несе суттєву загрозу смерті людини.
Чи потрібна повторна вакцинація
Вакцинувати від поліомієліту потрібно з народження малюка. Щеплення обов’язково потрібно проводити комплексно, не пропускаючи жодного:
- 1 доза – 2 місяць життя дитини.
- 2 доза – 4 місяць.
- 3 доза – 6 місяць.
- 4 доза – 18 місяць.
- 5 доза – 6 років.
- 6 доза – 14 років.
Слід пам'ятати: поліомієліт невиліковний, але його можна попередити за допомогою вакцинації.
Що робити, якщо в садочку захворіла дитина?
Якщо ваша дитина ходить до дитсадка, в якому підтвердили поліомієліт у одного із вихованців, слід негайно проконсультуватися з медиками.
Вони мають обстежити всіх, хто контактував із хворим. Але батькам слід пам'ятати, що допоможе вберегти дитину від зараження:
- обов'язкова планова вакцинація,
- додержання правил особистої гігієни (миття рук);
- свіжі овочі, фрукти, сухофрукти та зелень перед вживанням після миття під проточною водою слід ополоскувати кип’яченою чи бутильованою водою.
Україна на порозі спалаху
Якщо достатня кількість людей у країні є вакцинованими (понад 95 %), розповсюдження вірусу припиниться. Однак показники вакцинаці невтішні.
Рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року, поліо-3) в 2021 року є недостатнім, за 8 місяців 2021 року – 53%. За таких темпів до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показнику в 95% не вдасться.
Низькі рівні в таких областях України:
- Херсонській – 40,7%,,
- Івано-Франківській – 42,2%,
- Закарпатській – 43,1%,
- Запорізькій – 46,2%,
- Харківській – 46,5%,
- Одеській та Київській областях – 47,5%.
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