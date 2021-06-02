Новый главный санврач, цены на бензин вверх, гражданство для россиян – главные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости среды, 2 июня

В Украине новый главный санврач, переселенцам стало легче получить права, а россиянам гражданство – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости среды,2 июня.

Новый главный санврач

Игорь Кузин. Фото: открыт источники

Кабинет министров назначил заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина новым главным санитарным врачома Украины.

"Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все запланировано. Работаем!" – написал глава Минздрава Виктор Ляшко в своем Facebook.

Кабмин поднял цены на бензин и дизель

"Заправки онлайн" оказались разводом / Фото: Reuters/Mohamed Azakir

Кабмин внес изменения в государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, реализуемые через сеть автозаправочных станций.

Теперь средняя стоимость топлива "Нафтогазом" рассчитывается с учетом затрат на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы, предусмотренные внешнеэкономическим договором, в сумме 27 долл. США за тонну.

Украинское гражданство для россиян

/ Фото: Getty Images Реклама

Кабинет Министров планирует утвердить законопроект, упрощающий получение украинского гражданства для россиян.

Речь идет о гражданах РФ, которые подвергались политическим преследованиям, а также иностранцах, принимавших участие в войне на Донбассе в составе ВСУ.

Побочка после вакцины Pfizer

REUTERS/Dado Ruvic

Вторая доза вакцины против коронавируса Pfizer может вызывать миокардит – воспаление сердечной мышцы, считают эксперты Минздрава Израиля.

Как отмечается, воспаление наблюдается в основном у молодых мужчин, получивших вакцину COVID-19 Pfizer в Израиле.

Зеленский созывает СНБО

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В пятницу, 4 июня, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.Среди прочего, планируют обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и др.