Новый поезд "Укрзализници", продажа алкоголя в Одессе и другие важные события 14 мая

Начал ходить поезд между Черниговщиной и Полтавщиной, а в Одессе и области разрешат продажу алкоголя. Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 14 мая, "Укрзалізниця" запускает новый поезд между Черниговщиной и Полтавщиной. Кроме того, с 14 мая в Одессе и области будет разрешена продажа всех видов алкогольных напитков. Однако в период с 09:00 до 18:00.

"УЗ" запускает новый поезд между Черниговщиной и Полтавщиной

"Укрзалізниця" назначает пригородный поезд сообщением Варваровский — Гребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

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С 14 мая поезд будет ходить каждый день: отправление из Варваровского в 5:55, прибытие в Гребенку в 9:48.

Поезд обеспечит удобное сообщение для жителей Ични, Прилук и Пирятина с Гребенкой.

14 мая состоится финал Евровидения

Состоялись первый и второй полуфиналы международного песенного конкурса Евровидение 2022.

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Всего в финале конкурса, который пройдет 14 мая, выступит 25 участников.

Из первого полуфинала в гранд-финал вышли представители Украины, группа Kalush Orchestra, которые, согласно прогнозам букмекеров, все еще являются главными претендентами на победу. Кроме украинцев, в финал вышли также представители Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдовы и Нидерландов.

В Одессе и области разрешат продажу алкоголя. Но есть ограничения по времени

С 14 мая в Одессе и области будет разрешена продажа всех видов алкогольных напитков. Однако в период с 09:00 до 18:00. Об этом сообщает официальный Telegram-канал горсовета Одессы.

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"Приказом начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, с 14 мая 2022 года в Одессе и Одесской области, разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 18:00", – говорится в сообщении.

Отмечено, что и в дальнейшем строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.