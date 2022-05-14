Новий поїзд "Укрзалізниці", продаж алкоголю в Одесі та інші важливі події 14 травня

Почав ходити поїзд між Чернігівщиною та Полтавщиною, а в Одесі та області дозволять продаж алкоголю. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 14 травня, "Укрзалізниця" запускає новий потяг між Чернігівщиною та Полтавщиною. Крім того, з 14 травня в Одесі та області буде дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв. Однак у період з 09:00 до 18:00.

"УЗ" запускає новий поїзд між Чернігівщиною та Полтавщиною

"Укрзалізниця" призначає приміський потяг сполученням Варваровський – Гребінка. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

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З 14 травня поїзд ходитиме щодня: відправлення з Варваровського о 5:55, прибуття до Гребінки о 9:48.

Поїзд забезпечить зручне сполучення для мешканців Ічні, Прилук та Пірятина з Гребінкою.

14 травня відбудеться фінал Євробачення

Відбулися перший та другий півфінали міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022 року.

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Загалом у фіналі конкурсу, що пройде 14 травня, виступить 25 учасників.

З першого півфіналу до гранд-фіналу вийшли представники України, група Kalush Orchestra, які, за прогнозами букмекерів, все ще є головними претендентами на перемогу. Окрім українців, у фінал вийшли також представники Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, Молдови та Нідерландів.

В Одесі та області дозволять продаж алкоголю. Але є обмеження за часом

З 14 травня в Одесі та області буде дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв. Однак у період з 09:00 до 18:00. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал міськради Одеси.

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"Наказом начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, з 14 травня 2022 року в Одесі та Одеській області, дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв у період з 09:00 до 18:00", – йдеться у повідомленні.

Відзначено, що й надалі суворо забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям Збройних Сил України, Національній гвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів.