Новый рекорд прививок. За сутки от COVID-19 вакцинировано более 317 тыс. украинцев

В Украине зафиксировали новый рекорд прививок против коронавируса за сутки / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 29 октября в Украине от COVID-19 вакцинировано 317 209 человек.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу – 10 022 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

За последние сутки работали:

1 087 мобильных бригад по иммунизации;

3 220 пунктов прививки;

415 центров вакцинации населения.

В общей сложности проведено 17 400 008 прививок. 94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

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Коронавирус в Украине

За сутки 29 октября в Украине зафиксировано 26 198 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1 643, медработников – 379).

За прошлые сутки госпитализировали 5 305 человек, от коронавируса умер 541 человек, а выздоровели 9 449 человек.



За все время пандемии в Украине:

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заболело – 2 904 872 человека;

выздоровели – 2 430 944 человека;

летальных исходов – 67 393;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и г. Киев (1455).

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