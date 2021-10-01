Новый сезон на "Украине 24": уникальная студия и громкие премьеры

На «Украине 24» стартует новый сезон

1 октября информационный канал "Украина 24" продолжает осенний сезон громких премьер запуском инновационной студии. Во время карантина "Новостная Группа Украина" построила студию всего за два месяца. Теперь она способна трансформироваться под любые проекты канала. Все благодаря новейшему оборудованию, которое привезли из более 10 стран мира.

Обновленная технология дополненной реальности еще больше осовременивает картинку прямого эфира, а камера MAT-TOWERCAM еще больше добавляет динамики в кадр. Также зрители могут присутствовать на съемках любимых проектов, конечно, соблюдая все правила карантина.

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"За два года мы доказали, что стали действительно одной из лучших информационных команд страны, о чем свидетельствуют наши лидерские рейтинги. И теперь готовы представить новый сезон на "Украине 24", где будет еще больше резонансных спецэфиров, эксклюзивных интервью, острых диалогов, новых ток-шоу, и, конечно, хороших новостей. Все, что мы делаем, — ради украинцев, которые должны получать только объективную информацию", — главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

Когда можно увидеть новую студию?

В эту пятницу инновационную студию можно будет увидеть в проекте "Велика п’ятниця". Также там будут выходить такие программы:

"Украина сегодня";

"Правда з Дмитром Співаком";

"Время Голованова";

"Ток-шоу №1";

"Народ против";

"Украина с Тиграном Мартиросяном";

"Реальная политика с Евгением Киселевым";

дневной токинг "Ток-шоу Сегодня".

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В понедельник, 4 октября, состоится премьера сенсационной программы "Чергові по країні" с Анной Степанец и Владимиром Полуевим. Проект будет выходить по понедельникам с новой студии канала "Украина 24".

"Несмотря на ежедневные вызовы, это был очень продуктивный год для нашей команды — год лидерства, совершенствования, год интересных гостей и историй. Мы уверенно держали первые позиции, обновили "Время Голованова", запустили и усовершенствовали "Ток-шоу №1" и ворвались в информационный телеэфир с чрезвычайно интересным проектом — "Перші". Я не буду раскрывать тайны нового сезона, но могу уверенно сказать одно — он вас не разочарует!", — комментирует Василий Голованов.

Новые лица, громкие премьеры, уникальные форматы, динамичная подача и профессиональная аналитика — все это и намного больше в информационном сезоне "Украины 24".