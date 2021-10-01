Новий сезон на "Україні 24": унікальна студія та гучні прем'єри

На «Україні 24» стартує новий сезон

1 жовтня інформаційний канал "Україна 24" продовжує осінній сезон гучних прем'єр запуском інноваційної студії. Під час карантину "Новинна Група Україна" побудувала студію усього за два місяці. Тепер вона здатна трансформуватися під будь-які проєкти каналу. Усе завдяки новітньому обладнанню, яке привезли з понад 10 країн світу.

Оновлена технологія доповненої реальності ще більше осучаснює картинку прямого ефіру, а камера MAT-TOWERCAM ще більше додає динаміки в кадр. Також глядачі можуть бути присутніми на зйомках улюблених проектів, звичайно, дотримуючись усіх правил карантину.

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"За два роки ми довели, що стали справді однією з найкращих інформаційних команд країни, про що свідчать наші лідерські рейтинги. І тепер готові презентувати новий сезон на "Україні 24", де буде ще більше резонансних спецефірів, ексклюзивних інтерв'ю, гострих діалогів, нових ток-шоу, і, звісно, добрих новин. Все, що ми робимо, — заради українців, які повинні отримувати тільки об'єктивну інформацію", – головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак.

Коли можна побачити нову студію?

Цієї п'ятниці інноваційну студію можна буде побачити в проєкті "Велика п'ятниця". Також там будуть виходити такі програми:

"Україна сьогодні";

"Правда з Дмитром Співаком";

"Час Голованова";

"Ток-шоу №1";

"Народ проти";

"Україна з Тиграном Мартиросяном";

"Реальна політика з Євгенієм Кисельовим";

денний токінг "Ток-шоу Сьогодні".

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У понеділок, 4 жовтня, відбудеться прем'єра сенсаційної програми "Чергові по країні" з Анною Степанець і Володимиром Полуєвим. Проєкт виходитиме щопонеділка з нової студії каналу "Україна 24".

"Попри щоденні виклики, це був надзвичайно продуктивний рік для нашої команди — рік лідерства, вдосконалення, рік цікавих гостей та історій. Ми впевнено тримали перші позиції, оновили "Час Голованова", запустили й вдосконалили "Ток-шоу №1" та увірвались в інформаційний телеефір з надзвичайно цікавим проєктом — "Перші". Я не розкриватиму таємниць нового сезону, але можу впевнено сказати одне — він вас не розчарує!", – коментує Василь Голованов.

Нові обличчя, гучні прем'єри, унікальні формати, динамічна подача і професійна аналітика – усе це і значно більше в інформаційному сезоні "Україна 24".