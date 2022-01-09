Новый символ года: чего нам ждать от Тигра (видео)

Этот год откроет множество возможностей

Официальный Новый год отгуляли, а теперь готовимся встречать год Тигра по китайскому календарю. Покровитель 2022 года, энергичный и своенравный, ценит тех, кто умеет добиваться своего.

Корреспондент "Сегодня" Ольга Михалюк узнала, что нам принесет год Тигра.

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У основателя зоопарка Михаила Пинчука три тигра. Бенгальский – Шерхан, и амурские – Шуша и Пифагор. Характеры, уверяет владелец зверинца, разные, как и у людей. Единственное, что общее, – приручить тигра почти невозможно.

Михаил рассказывает, что коты или гепарды, если с ними дружат и их кормят, воспринимают человека хорошо, а с тиграми это невозможно. Ибо они свободные животные и больше любят свободу.

Какие они люди, рожденные в год Тигра?

Саундпродюсер, актер, участник группы ТНМК Олег Михайлюта не любит смотреть на тигров в изгороди. Чувствует, как им тяжело в неволе и по принуждению. Музыкант и сам Тигр по восточному гороскопу.

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Но в естественных условиях тигр дружелюбен, хоть и должен охотиться. Музыкант предсказывает счастливый год для всех. Тигр будет всем рад. Потому что он – благородное животное.

Поэтому всем знакам зодиака можно быть спокойными. Любовь наконец-то придет к ним. Михайлюта не исключает – могут быть и сюрпризы. Именно в год тигра у Михайлюты родился сын.

"Два альфа-самца, он такой, со стержнем. Но мне это очень нравится, я стараюсь не то что не сломать, а наоборот, поддержать. Чтобы он и дальше чувствовал себя хорошо", – говорит музыкант.

Тигры по гороскопу – творческие и одаренные люди, говорят астрологи. Часто это актеры, певцы, художники, архитекторы. Они не агрессивны, но постоять за себя умеют. Не переносят лицемерия. Они страстны и щедры. За богатством не гонятся, но любят сытую и красивую жизнь.

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Для кого год станет успешным?

Этот год будет успешным для тех, кто умеет управлять своими эмоциями, для людей, которые умеют планировать, взвешенно принимают решения, говорят астрологи. И, конечно, равномерно, сбалансированно распределяют свои ресурсы.

Год откроет много возможностей для тех, кто готов поймать удачу за хвост.

"Сама жизнь спрашивает у нас: а достойны ли мы, а отвечаем ли мы этим счастливым шансам, результатам? Нельзя сказать, что это будет очень легко, спокойно, мы можем и получать, но нужно показывать, что мы способны и готовы добиваться целей , делать лучшее из возможного", – сказала астропсихолог Лариса Васильева.

Начало года и весенние месяцы – самое удачное время для водных знаков зодиака, далее эстафета успеха перейдет к огненным знакам и продлится до конца осени. А вот остальным повезет уже ближе к концу года.

Когда наступит год Тигра 2022

Начало китайского и европейского годов отличается. Это объясняется тем, что дата восточного Нового года непостоянна и привязана к лунному циклу.

В частности, китайский Новый год приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

В отличие от традиционного европейского, который ежегодно отмечают 1 января, год Черного Водяного Тигра наступит ровно через месяц, 1 февраля 2022 года, в 7 часов 45 минут по киевскому времени. А продлится год Тигра до 21 января 2023 года.

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