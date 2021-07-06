Нужно привыкать к маскам и социальной дистанции: сколько еще продлится пандемия COVID-19 в Украине

Главный санитарный врач Украины считает, что коронавирус в стране не отступит еще до конца 2022 года

Пандемия коронавируса в Украине будет еще по меньшей мере полтора года, а людям необходимо уже привыкать к маскам.

Об этом сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "ТСН".

"Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще по крайней мере на полтора года", – заявил Кузин.

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По его словам, на мировом уровне необходимо сформировать достаточный уровень вакцинированных людей и коллективный иммунитет.

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"И нам уже надо понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки... Это помогает предотвращать и другие инфекционные болезни", – сказал Кузин.

На днях министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что из-за распространения нового штамма "Дельта" Кабмин вводит новые правила въезда в Украину.

С 2 июля всем украинцам, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии, нужно сделать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2. Или установить приложение "Вдома" для прохождения 14-дневной самоизоляции.

Как сообщали новости "Сегодня", во Львове усилят карантин из-за штамма "Дельта". По словам мэра города, власти активно мониторят ситуацию относительно нового штамма коронавируса.

Тем временем в Украине умер человек после прививки препаратом Pfizer. Подробнее об этом смотрите в нашем сюжете: