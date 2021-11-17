"Нужно сделать две вещи". Главный санврач дал совет антивакцинаторам

Кузин дал совет противникам вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин посоветовал антивакцинаторам научиться пользоваться проверенными источниками информации. По его словам, тогда бы значительно меньше людей верило в истории о чипизации, бесплодии и другие мифы.

Об этом Игорь Кузин рассказал в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

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"Я вчера смотрел интересное видео: антивакцинаторы под микроскопом рассматривали ампулу с вакциной. Они утверждают, что нашли там бактериальный парк. С помощью зрения они "идентифицировали" микроорганизмы", – сказал Кузин.

Он отметил, что для того, принять осознанное решение о вакцинации или оценить риски, нужно сделать две вещи.

"Первое: если есть сомнения, то нужно обратиться к своему семейному врачу. Второе: пользоваться достоверными источниками информации. Для этого министерство создало отдельный сайт, где есть ответы на все вопросы и мифы, где есть все инструкции" – сказал санврач.

"Любимые" мифы Кузина

На вопрос журналиста о том, какой миф, связанный с COVID-19, его удивил больше всего, Кузин отметил: