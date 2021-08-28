О беременности никто не знал. В Ровенской области 17-летняя девушка родила в туалете

Ребенок получил травмы при родах и сейчас за ним наблюдают врачи. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ровенской области, где недавно шестилетняя девочка напоролась на металлический забор, несовершеннолетняя тайком родила ребенка прямо в туалете. Шокирующая история произошла в селе Губков. Там уже побывал журналист "Сегодня" Владимир Миколайчук и узнал все подробности.

Родные не знали о беременности

17-летняя Елена тщательно скрывала свою беременность – никто из родных даже не догадывался. На учете, соответственно, роженица нигде не находилась, а когда начались схватки – забежала в туалет. Оттуда вынесла малыша и начала звать на помощь. Ее крики услышал муж сестры девушки Ярослав.

"Я выбежал с той стороны, она вот так несет на руках. Я в шоке", – вспоминает шокирующие события он.

Кто отец ребенка?

Как выяснилось, Елена часто гостила в доме сестры и ее мужа. Тут она и встретила 20-летнего Ивана. Он часто бывал в гостях у родственников девочки, так как является кумом Ярослава.

По словам сестры девочки Натальи, сейчас новоиспеченный отец ребенка скрывается даже от них и на звонки не отвечает. А начальник Ивана и вовсе заявил, что его работник откажется от малыша.

В каком состоянии ребенок?

Роды у 17-летней Елены прошли без серьезных осложнений и ее уже выписали из больницы. А вот новорожденный сейчас находится под аппаратом искусственного дыхания и за ним наблюдают врачи. Малыш родился недоношенным и находится в крайне тяжелом состоянии – ему диагностировали переохлаждение и травмы.

"В первую очередь пострадал мозг. Там есть выраженный отек мозга. Учитывая, что он недоношенный, у него быстро закончился запас сурфактанта – жидкости, которая держит в расправленном состоянии легкие", – рассказал нам заведующий реанимации Ровенской областной детской больницы Сергей Матвиев.

Но есть и хорошие новости – в последнее время состояние малыша улучшается, хоть и он еще долго будет в больнице.







К слову, вскоре следователи решат, как наказать Ивана за отношения с несовершеннолетней. Также уже наказали родителей Елены – штрафом за упущения.

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