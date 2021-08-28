Про вагітність ніхто не знав. У Рівненській області 17-річна дівчина народила в туалеті

Дитина отримала травми під час пологів і зараз за нею спостерігають лікарі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Рівненській області, де нещодавно шестирічна дівчинка напоролася на металевий паркан, неповнолітня потайки народила дитину прямо в туалеті. Шокуюча історія сталася в селі Губків. Там уже побував журналіст "Сьогодні" Володимир Миколайчук і дізнався всі подробиці.

Рідні не знали про вагітність

17-річна Олена ретельно приховувала свою вагітність – ніхто з рідних навіть не здогадувався. На обліку, відповідно, породілля ніде не перебувала, а коли почалися перейми – забігла в туалет. Звідти винесла малюка і почала кликати на допомогу. Її крики почув чоловік сестри дівчини Ярослав.

"Я вибіг з того боку, вона ось так несе на руках. Я в шоці ", – згадує шокуючі події він.

Хто батько дитини?

Як з'ясувалося, Олена часто гостювала в будинку сестри і її чоловіка. Тут вона і зустріла 20-річного Івана. Він часто бував у гостях у родичів дівчинки, оскільки є кумом Ярослава.

За словами сестри дівчинки Наталі, зараз новоспечений батько дитини ховається навіть від них і на дзвінки не відповідає. А начальник Івана і зовсім заявив, що його працівник відмовиться від малюка.

В якому стані дитина?

Пологи у 17-річної Олени пройшли без серйозних ускладнень і її вже виписали з лікарні. А ось новонароджений зараз знаходиться під апаратом штучного дихання і за ним спостерігають лікарі. Малюк народився недоношеним і знаходиться в украй важкому стані – йому діагностували переохолодження та травми.

"В першу чергу постраждав мозок. Там є виражений набряк мозку. З огляду на те, що він недоношений, у нього швидко закінчився запас сурфактанту – рідини, яка тримає в розправленому стані легені", – розповів нам завідувач реанімації Рівненської обласної дитячої лікарні Сергій Матвіїв.

Але є і хороші новини – останнім часом стан малюка поліпшується, хоч і він ще довго буде в лікарні.







До слова, незабаром слідчі вирішать, як покарати Івана за стосунки з неповнолітньою. Також вже покарали батьків Олени – штрафом за упущення.

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