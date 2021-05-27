О советах Зеленскому, разработке мРНК-вакцины и украинском варианте вируса, – интервью с академиком Сергеем Комиссаренко

Сергей Комиссаренко рассказал, почему Степанов заслужил отставку, будут ли вакцины эффективными против новых мутаций вируса и где в Украине будут делать собственные вакцины

Сергей Комиссаренко уверен, в Украине можно разработать мРНК-вакцину не хуже чем у Pfizer. И Институт биохимии им. Палладина, который возглавляет академик, уже проводит экспериментальные исследования. Уже есть компания, которая готова профинансировать и производить украинскую вакцину.

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Что советует президенту советник по вопросам биобезопасности?

— Вы возглавляете Комиссию по биобезопасности при СНБО. Как она работает? Ваши рекомендации учитывают при принятии решений?

— Президент после избрания должен указом либо распустить комиссию и утвердить новую, либо подтвердить состав существующей. Когда выбрали Зеленского я писал письма и встречался сначала с одним секретарем СНБО, а потом уже с Алексеем Даниловым, чтобы вышел указ президента. Этот указ вышел только в декабре 2020 года. То есть пандемии COVID-19 был уже почти год, но указа о комиссии по биобезопасности не было.

Я фактически советник президента по вопросам биобезопасности, но я его видел только один раз.

И я сказал Зеленскому, что я должен быть как Энтони Фаучи. Это директор Института аллергологии и инфекционных заболеваний в США, который был всегда возле Трампа. Сейчас Фаучи главный советник Байдена по вопросам, которые касаются коронавируса. Формально я являюсь таким советником, но никогда не советовал.

К сожалению, комиссия не имеет больших полномочий, а носит консультативный характер. Мы можем собирать информацию, обрабатывать и давать советы. Есть положение, согласно которому комиссия собирается раз в квартал. Но все зависит от необходимости.

После 10 декабря мы собирались дважды. Одно собрание было посвящено распространению пандемии. А последнее наше собрание было посвящено созданию национальной вакцины.

Сергей Комиссаренко: "Я должен быть как Энтони Фаучи. Это директор Института инфекционных заболеваний Национальных институтов здоровья США, который был всегда рядом с Трампом". Фото: НАНУ, Flickr / Фото: Сегодня

— Если бы у вас все же была возможность быть советником президента не формально, а на самом деле, то что бы вы посоветовали Зеленскому на данный момент?

— Как можно скорее покупать эффективные вакцины и как можно быстрее вакцинировать людей. Наибольший успех в борьбе с эпидемией у тех стран, которые проводят массовую вакцинацию населения эффективными вакцинами. Есть замечательный пример Израиля – они уже провакцинировали почти все население и очень близки к коллективному иммунитету. Великобритания, которая была на первом месте по заболеваемости и по смертям в прошлом году, сделала большой упор на вакцинацию и привила более 50% населения и в конце концов добились уменьшения в пять-шесть раз количества больных и умерших.

— Недавно парламент отправил министра здравоохранения Максима Степанова в отставку. Как вы оцениваете его работу?

— Я думаю, вы знаете ответ. Если в Британии вакцинировали более 50%, наши соседи – Польша, Венгрия, Румыния – уже прививали по 4-5 млн человек, а у нас еще 1 млн полностью привитых нет.

В Украине вакцинация фактически сорвана. А вакцина – это единственное эффективное средство в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Уже есть опыт, вакцинированные болеют очень тяжело и поражается центральная нервная система, сердечно-сосудистая система, легкие, печень... Заболевание не такое летальное как SARS (12%) и MERS (34%), но эти эпидемии быстро локализовали и их побороли. А нынешний вирус охватил всю планету.

О мутации вируса и придется ли колоть вакцинированным третью дозу

— SARS и MERS все же исчезли из-за своевременной реакции или из-за изменения вируса?

— И из-за своевременной локализации, и из-за изменений в вирусе. В первом SARS выпала часть генома вируса – 29 нуклеотидов, и, наконец, он исчез. Но и локализовали его очень хорошо и в Китае, и в соседних странах, и в США и Канаде, куда он успел попасть.

— В прошлом году большинство говорила, что SARS-Cov-2 также должна исчезнуть путем мутаций.

Мы не можем предсказать, как поведет себя вирус, потому что мутации случайны. Эти изменения для нас могут быть как добрыми так и плохими. Для вируса лучше увеличивать свою контагиозность, иначе он исчезнет. Поэтому поведение вируса определяется его агрессивностью и мутациями, которые в нем будут.

Вообще мутации в этом вирусе случаются довольно редко – раз в 10-12 дней. Это значительно реже, чем у вируса гриппа, который мутирует в три-четыре раза чаще.

Фактически, мутации происходят в каждом человеке, который является носителем вируса. Если человек болеет 20 или 30 дней, то за этот период в вирусе состоятся три-четыре мутации. Но они быстро исчезают. Миллионы людей болеют и происходят миллионы мутаций, а когда человек выздоравливает, то вирус исчезает у этого человека.

Но если человек болеет долго, то у нее накапливаются мутации. Некоторые из них становятся стабильными, некоторые распространяются быстрее чем другие, тогда возникают варианты мутаций. Мы уже знаем британский, бразильский, южноафриканский, теперь уже есть среднеафриканский, есть калифорнийский, нью-йоркский и другие.

Сергей Комиссаренко. Фото: НАНУ

— Некоторые исследования показывают снижение эффективности вакцин против новых вариантов. Не возникнет ли проблемы до конца года, если будут новые мутации, которые еще больше ослаблят действие вакцин? Сейчас все больше разговоров, что придется колоть вакцинированным третью дозу из-за мутаций.

— Это возможно. Посмотрим, все будет зависеть от поведения вируса. Это не просто мутации, а варианты мутаций, которые достаточно стабильны. Обычно, мы наблюдаем за теми мутациями, которые влияют на поведение вируса, а это изменения в s-протеине, шиповидном белке, который отвечает за связывание вируса с клеткой человека. В индийском варианте вируса 13 мутаций и семь из них в s-протеине, но две мутации произошли именно в рецептор-связывающем домене. То есть в индийском варианте объединились две мутации, которые произошли в южноафриканском и бразильском вариантах. Поэтому этот вирус стал еще более контагиозным.

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— Со временем в Украине тоже может возникнуть украинский вариант вируса, учитывая темы вакцинации?

— Теоретически, может. Но варианты вирусов определяются с помощью секвенирования, за счет определения первичной структуры генома этого вируса. У нас возможности геномного анализа очень ограничены. Например, Великобритания имеет в своем банке сотни тысяч данных о мутации вируса, в США – миллионы вариантов мутаций. А мы можем только подтвердить, что да – это британский вариант. В Украине очень слабые возможности по секвенированию генома. Хотя это надо обязательно делать. Даже небольшие страны, значительно меньше, чем Украина, имеют у себя геномные центры.

— На Сейшелах в начале месяца была вспышка заболеваемости, хотя это самая вакцинированная страна. Можем ли мы ожидать, что новые волны заболеваемости будут даже там, где идет активная вакцинация?

— Нет, не думаю. Но это вопрос достаточно неоднозначен. Довольно часто говорят о коллективный иммунитет. Даже была такая идея – пусть люди болеют, пусть будет естественный иммунитет. Это оказалось пагубной идеей, которую попробовала Швеция и как следствие многие умерли.

Коллективный иммунитет хотели сделать преднамеренно или непреднамеренно в бразильском городе Манаус. Там переболело огромное количество людей – более 70%. Очень много умерли. Казалось, что переболело достаточное количество людей для коллективного иммунитета и якобы прекратилось распространение вируса. Но потом оказалось, что большое количество людей осталось зараженным, произошла мутация – это бразильский вариант и люди снова начали болеть, но по-новому.

То есть надо быть очень осторожным с вариантами, которые могут возникнуть. Конечно, теперь при создании вакцины и научно-исследовательские учреждения и компании, которые создают вакцины пытаются предсказать развитие вируса и создавать вакцины, которые будут работать с новыми вариантами. Например, Moderna предлагает вторую вакцинацию проводить модифицированной вакциной, а Pfizer говорит о том, что они подготовят третий вариант для третьей вакцинации. И пока все вакцины помогают бороться с новыми вариантами мутаций.

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О создании украинской вакцины

— Институт биохимии разрабатывает прототип вакцины от коронавируса. На каком она этапе и по какой технологии разрабатывается?

— Это субъединичная вакцина. Она делается из целого S-протеина и его частей, в частности с рецептор-связывающего домена. Плюс к ним присоединена молекула дифтерийного анатоксина для усиления иммуногенных свойств и для индукции большего иммунного ответа. Созданы конструкции, уже получены части этих протеинов.

Но насколько реально создание этой вакцины? Дело в том, что наша наука функционирует в условиях фантастического недофинансирования. Не хватает ни реагентов, ни оборудования и, конечно, крайне сложно конкурировать с западными фармкомпаниями. У нас вообще прекращены разработки и производство вакцин.

А производство состоит из нескольких этапов, сначала нужно создать прототип вакцины, затем масштабировать и массово выпускать.

Сейчас мы работаем над прототипом вакцины.

Я думаю, что достаточно быстро... Знаете, иногда думаешь, что вот-вот результат будет, но это работа с живыми системами и предсказать результат довольно сложно.

Сергей Комиссаренко / Фото: Укринформ

— В Украине разрабатывают еще две вакцины. Что вы о них думаете?

— Подобную субодиничную вакцину также делают в Институте биологии клеток во Львове. Но у них продуцентом являются дрожжи. То есть дрожжи производят S-протеин, который они хотят использовать как вакцину. Будет ли она работать или нет – покажут клинические испытания. У меня есть определенные сомнения, но посмотрим.

Есть еще вакцина, которая создается украино-американським концерном. Занимается ею Михаил Фаворов – американский ученый российского происхождения, 30 лет назад эмигрировал из России в США. Он создал концорциум с украинской компанией "ДиапрофМед", которая известна диагностикумами. Они готовят уникальную вакцину, потому что она направлена ​​не против S-протеина, как все другие вакцины, а против протеина нуклеокапсида. Это протеин, который прикрывает нуклеиновую кислоту, геном вируса. Они считают, что этот протеин может быть основой для вакцины.

Возможно, еще будет создана четвертая вакцина, которую я считаю очень перспективной. Мы обсуждали ее на заседании комиссии СНБО. Это вакцина, которая очень напоминает мРНК-вакцину Moderna или Pfizer.

Я считаю ее очень перспективной. Ее делает частное акционерное общество "Индар", который известен тем, что выпускает инсулин в нашей стране. Они решили вложить интеллектуальные, финансовые, материальные возможности в создании мРНК вакцины вместе с нашим Институтом. Я очень бы хотел, чтобы нам удалось это сделать.

— Уже есть конкретные договоренности или это идея?

— Мы подписали меморандум о сотрудничестве и уже ведутся определенные экспериментальные исследования.

— Как быстро можно сделать мРНК вакцину?

— Мы имеем структуру РНК, имеем структуру даже некоторых модификаций, что крайне важно, поскольку эта РНК имеет определенные свойства. Очень положительным является то, что США поддержали открытие интеллектуальной собственности, то есть раскрыли информацию о том, как делалась мРНК-вакцина. Но произойдет это или нет – посмотрим.

— А само производство в Украине возможно организовать? Если даже хранение мРНК вакцины требует очень низких температур.

— Возможно, но нужны средства. Когда вакцина разрабатывается и когда она работает в живых клетках – она ​​не требует низких температур. Но потом, конечно затем для ее сохранения требуется низкая температура.

— У вас была встреча с Виктором Ляшко по мРНК-вакцине. Государство и Минздрав готовы поддерживать разработку?

— Мне кажется, господин Ляшко очень положительно настроен на создание отечественной вакцины. Я надеюсь, что так и будет. Конечно, на создание такой вакцины требуется финансирование – без этого мы не можем ничего сделать.

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— Сколько это может стоить?

— Это сложный вопрос. Вакцина будет стоить дешевле чем за рубежом. Хотя там вакцина делается уже в учреждениях, которые очень хорошо оснащены технологиями и интеллектуальным ресурсом. У меня есть статьи, где я подсчитал, сколько может стоить разработка вакцин без учета третьей стадии испытаний. За рубежом это стоит 2-3 млрд долларов. У нас это может стоить 2-4 млрд грн – это в 20-25 раз меньше.

— Около сотни вакцин от коронавируса сейчас на этапе испытаний. А те, которые утверждены можно пересчитать по пальцам. Не вытеснят ли эти утвержденные вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna и еще несколько остальные других? На эти вакцины уже заказ на годы вперед и они заняли основные производственные мощности.

— Они приложили огромные научные, материальные усилия и конечно захватили рынок.

Но если появятся другие производители, которые предложат лучшие вакцины, то будет конкуренция. А лучше – это значит вызывать более сильный иммунитет, без побочных реакций и тому подобное. Если появится вакцина неизвестной компании, которая будет дешевле и качественнее, то ее будут покупать. Так было со многими лекарствами.

Появляются новые лекарства, более специфические, более чистые с меньшим количеством побочных эффектов. Например, с диабетом можно было бороться с помощью инсулина. Сначала использовали свиной инсулин. Затем появилась модификация свиного инсулина, который превратился в человеческий, и все равно был достаточно грязным. Потом стали делать очищенный инсулин, а потом появился генно-инженерный и тому подобное. То есть это эволюция в создании лекарств и нормальный процесс.