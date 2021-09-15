Обмен пленными: Украина снова призвала Россию к действиям

Резников призвал Россию в ТКГ провести обмен пленными. Коллаж: "Сегодня"

Во время заседания Трехсторонней контактной группы украинская сторона призвала РФ ускорить подготовку к обмену пленными и разблокировать работу КПВВ на линии разграничения.

Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, на встрече ТКГ украинская сторона призвала Россию ускорить подготовку к проведению следующего этапа обмена пленными, а также разблокировать работу КПВВ с российской стороны.

"Украинская делегация еще раз напомнила, что соответствующие гарантии безопасности были предоставлены Украине последовательно 31 августа и дополнительно – подтверждены сегодня", – отметил Резников.

Резников также обратил внимание на очередную попытку российской стороны привлечь к работе гуманитарной подгруппы ТКГ осужденной за терроризм гражданки Украины Майи Пироговой.

"Российская делегация не прекращает свои попытки привлечь к работе Гуманитарной подгруппы гражданку Украины Майю Пирогову, осужденную украинским судом за терроризм",– добавил Резников.

Он добавил, что Украина продолжает настаивать на скорейшем освобождении всех удерживаемых лиц и принимает все необходимые для этого меры и строгого соблюдает режим прекращения огня.

Навязывают террористку в эксперты

Это уже не первый случай, ранее мы уже сообщали, что российская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе (ТКГ) срывает запланированные консультации в рамках гуманитарной подгруппы по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения, привлекая к переговорам террористов.

"Российская делегация менее чем за сутки до начала заседания сделала техническое сообщение о привлечении к работе гуманитарной подгруппы ТКГ гражданки Украины Майи Юрьевны Пироговой, осужденной в Украине за терроризм… Украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм", – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что подобный жест со стороны РФ украинская делегация рассматривает как сознательную попытку сорвать консультации.

"Российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, например, обмен лицами, удерживающихся в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны и т. д.", – сказано в сообщении.

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