Обстрел жилого квартала на Донбассе и марш трансгендеров в Киеве – главные новости за день СЕГОДНЯ

В Нидерландах пройдет гранд-финал "Евровидения-2021" и не все украинцы смогут выбраться на пикник из-за дождей – и другие важные события

На Донбассе боевики обстреляли жилой квартал, хозяин дома вовремя успел выйти на улицу и не пострадать, а тем временем в Киеве прошел марш трансгендеров. Кроме того, Украина, как и весь мир ждет гранд-финал "Евровидения-2021" – уже сегодня вечером выберут нового победителя и весь мир узнает, какая страна примет конкурс в следующем году.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить.

Ситуация на Донбассе

В зоне операции Объединенных сил в результате вражеского снайперского огня получил ранения один украинский военнослужащий. Он оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья – тяжелое.

Кроме того, боевики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм. Под обстрел попал частный сектор населенного пункта Пески под Донецком. Мина попала во двор одного из местных жителей, а взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение. Хозяин чудом не пострадал.

Марш трансгендеров

В Киеве проходил марш трансгендеров. В центре столицы собрались не только они и их сторонники, а и те, кто не поддерживает ЛГБТ-движение. Мероприятие прошло относительно спокойно – были незначительные потасовок. А разрешение на проведения мероприятия было выдано в КГГА.

Что там у Кличко?

Мэр Киева заявил, что нынешняя ситуация с обысками в коммунальных предприятиях Киева, обвинениями в коррупции и неурядицами с президентом Владимиром Зеленским вызывает у него чувство дежавю. Ведь подобное уже было в 2019 году – между Кличко и главой АП Андреем Богданом возник открытый конфликт.

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Гранд-финал "Евровидения-2021"

22 мая, в гранд-финале "Евровидения-2021" выступят 26 участников. Среди них – по 10 стран каждого из двух полуфиналов, а также страны "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция) и Нидерланды, которые в этом году и принимают у себя конкурс. Украина, которую представляет электрофолк группа Go_A, будет выступать 19-й.

Накануне финала букмекеры изменили ставки. Теперь Украина, снова поднялась на четвертую позицию. По прогнозам букмекеров, потенциальным победителем по-прежнему остается Италия.

Конец пикникам – синоптики на завтра обещают дожди

Несмотря на то, что в страну идет жара, 23 мая во многих регионах прогнозируют дожди. Грозы будут на севере и западе страны, но на остальной территории будет солнечно и ясно. Так что, часть украинцев все-таки смогут в выходной выбраться на пикник.