Обстрелы остановили движение поездов в Украине — какие рейсы опаздывают

Из-за обстрелов поезда задерживаются на несколько часов / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за ракетных обстрелов украинских городов вечером 4 мая из графика выбились 20 поездов — об этом сообщает "Укрзалізниця".

Поезда опаздывают из-за повреждений железной дороги ракетными ударами

Реклама

Отставание графика у некоторых поездов составляет более 11 часов. А поезд Киев – Чоп опаздывает почти на 12 часов.

Какие поезда задерживаются

№59 Киев — Чоп (+11:44 часа);

№149 Полтава – Черновцы (+11:11 час);

№37 Ужгород – Одесса (+11:09 час);

№135 Черновцы — Одесса (+9:53 часа);

№38 Одесса — Ужгород (+9:27 час);

№45 Ужгород – Лозовая (+7:56 час);

№2 Харьков — Ивано-Франковск (+7:42 часа);

№42 Львов — Днепр (+6:48 час);

№85 Запорожье – Львов (+5:03 час);

№5 Ивано-Франковск — Запорожье (+4:33 часа);

№86 Львов — Запорожье (+3:25 час);

№14 Солотвино — Киев (+2:17 час);

№56 Рахов – Киев (+2:02 ч);

№13 Киев — Солотвино (+1:32 часа);

№749 Киев – Ивано-Франковск (+1:22 ч);

№95 Киев – Рахов (+1:16 ч);

№715 Киев – Перемышль (+40 мин);

№706 Киев – Перемышль (+8 ч);

№753 Харьков – Львов (+19 мин);

№744 Львов — Дарница (+10:35 час).

Обстрелы 4 мая

Вечером 4 мая были слышны взрывы над Черкассами и Киевом, работало ПВО. В Запорожье тоже прогремели взрывы. В Днепре ракета попала в инфраструктурный объект в центре города, сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Также сообщается, что на Кировоградщине ракета поразила инфраструктурный объект за пределами города Кропивницкий.

Реклама

В Броварском районе Киевской области силы ПВО сбили ракету оккупантов. Она упала в поле.

Читайте также: