Обстрелы остановили движение поездов в Украине — какие рейсы опаздывают

Из-за обстрелов поезда задерживаются на несколько часов / Фото: Коллаж: Сегодня
Из-за ракетных обстрелов украинских городов вечером 4 мая из графика выбились 20 поездов — об этом сообщает "Укрзалізниця".
Поезда опаздывают из-за повреждений железной дороги ракетными ударами
Отставание графика у некоторых поездов составляет более 11 часов. А поезд Киев – Чоп опаздывает почти на 12 часов.
Какие поезда задерживаются
- №59 Киев — Чоп (+11:44 часа);
- №149 Полтава – Черновцы (+11:11 час);
- №37 Ужгород – Одесса (+11:09 час);
- №135 Черновцы — Одесса (+9:53 часа);
- №38 Одесса — Ужгород (+9:27 час);
- №45 Ужгород – Лозовая (+7:56 час);
- №2 Харьков — Ивано-Франковск (+7:42 часа);
- №42 Львов — Днепр (+6:48 час);
- №85 Запорожье – Львов (+5:03 час);
- №5 Ивано-Франковск — Запорожье (+4:33 часа);
- №86 Львов — Запорожье (+3:25 час);
- №14 Солотвино — Киев (+2:17 час);
- №56 Рахов – Киев (+2:02 ч);
- №13 Киев — Солотвино (+1:32 часа);
- №749 Киев – Ивано-Франковск (+1:22 ч);
- №95 Киев – Рахов (+1:16 ч);
- №715 Киев – Перемышль (+40 мин);
- №706 Киев – Перемышль (+8 ч);
- №753 Харьков – Львов (+19 мин);
- №744 Львов — Дарница (+10:35 час).
Обстрелы 4 мая
Вечером 4 мая были слышны взрывы над Черкассами и Киевом, работало ПВО. В Запорожье тоже прогремели взрывы. В Днепре ракета попала в инфраструктурный объект в центре города, сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.
Также сообщается, что на Кировоградщине ракета поразила инфраструктурный объект за пределами города Кропивницкий.
В Броварском районе Киевской области силы ПВО сбили ракету оккупантов. Она упала в поле.
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