Обстріли зупинили рух поїздів в Україні — які рейси спізнюються

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Через ракетні обстріли українських міст увечері 4 травня з графіка вибилися 20 поїздів — про це повідомляє "Укрзалізниця".

Потяги спізнюються через пошкодження залізниці ракетними ударами

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Відставання графіка у деяких поїздів становить понад 11 годин. А поїзд Київ – Чоп спізнюється майже на 12 годину.

Які потяги затримуються

№59 Київ – Чоп (+11:44 години);

№149 Полтава – Чернівці (+11:11 год);

№37 Ужгород – Одеса (+11:09 год);

№135 Чернівці – Одеса (+9:53 години);

№38 Одеса – Ужгород (+9:27 год);

№45 Ужгород – Лозова (+7:56 год);

№2 Харків – Івано-Франківськ (+7:42 години);

№42 Львів – Дніпро (+6:48 год);

№85 Запоріжжя – Львів (+5:03 год);

№5 Івано-Франківськ – Запоріжжя (+4:33 години);

№86 Львів – Запоріжжя (+3:25 год);

№14 Солотвине – Київ (+2:17 год);

№56 Рахів – Київ (+2:02 год);

№13 Київ – Солотвине (+1:32 години);

№749 Київ – Івано-Франківськ (+1:22 год);

№95 Київ – Рахів (+1:16 год);

№715 Київ – Перемишль (+40 хв);

№706 Київ – Перемишль (+8 год);

№753 Харків – Львів (+19 хв);

№744 Львів – Дарниця (+10:35 год).

Обстріли 4 травня

Увечері 4 травня було чутно вибухи над Черкасами та Києвом, працювало ППО. У Запоріжжі теж пролунали вибухи. У Дніпрі ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт у центрі міста, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

Також повідомляється, що на Кіровоградщині ракета вразила інфраструктурний об'єкт за межами міста Кропивницький.

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У Броварському районі Київської області сили ППО збили ракету окупантів . Вона впала на поле.

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