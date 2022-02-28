Хотят, чтобы Украина была в ЕС. Зеленский созвонился с главой Еврокомиссии

Зеленский поговорил с Урсулой фон дер Ляйен о членстве Украины в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили конкретные решения о вступлении Украины в ЕС и макрофинансовую помощь.

Об этом глава страны написал на своей странице в Twitter.

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"Обсудили конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, макрофинансовой помощи и членству Украины в ЕС", - написал он.

В то же время глава Еврокомиссии в интервью Euronews заявила, что Украина должна вступить в Евросоюз.

"Действительно, со временем Украина присоединится к нам. Украина — "одна из нас, и мы хотим, чтобы они были в Европейском Союзе", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

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Зеленский призвал ЕС остановить Путина

Президент Украины призвал лидеров ЕС – участников чрезвычайного заседания Европейского Совета остановить российского агрессора.

"В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше. Следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора, избавить его от продолжения агрессии", – сказал он.

Часть требований президента уже начали выполнять. В частности, Зеленский призвал ЕС отключить РФ от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь украинской армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН.