Хочуть, щоб Україна була у ЄС. Зеленський поспілкувався з головою Єврокомісії

Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляйєн про членство України в ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. Вони обговорили конкретні рішення щодо вступу України до ЄС та макрофінансової допомоги.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Обговорили конкретні рішення щодо підсилення обороноздатності України, макрофінансову допомогу та членство України в ЄС", – написав він.

Водночас голова Єврокомісії в інтерв'ю Euronews заявила, що Україна має вступити до Євросоюзу.

"Справді, згодом Україна приєднається до нас. Україна — "одна з нас, і ми хочемо, щоб вони були у Європейському Союзі", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

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Зеленський закликав ЄС зупинити Путіна

Президент України закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської Ради зупинити російського агресора.

"В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі. Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити продовження агресії", – сказав він.

Частину вимог президента вже почали виконувати. Зокрема, Зеленський закликав ЄС відключити РФ від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою та газом, допомогти українській армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН.