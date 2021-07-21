Обсудим энергетику и возвращение Крыма: Зеленский настроен на плодотворную встречу с Байденом

Президент Украны перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча 30 августа с главой Белого дома Джо Байденом будет содержательной и плодотворной.

Об этом он написал в Twitter.

"Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США – мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ", – перечислил темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой Зеленский.

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Напомним, вечером в среду на сайте Белого дома появилось официальное приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить США с официальным визитом 30 августа.

Отметим, приглашение появилось на фоне информации о подписании США с Германией соглашения, которое даст возможность запустить российский газопровод "Северный поток – 2".

Мы также сообщали, что советник Госдепартамента США Дерек Шолле опроверг информацию о том, что администрация США якобы призывала Украину воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку – 2".