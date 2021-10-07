Обязательная вакцинация: в Минздраве рассказали, кому придется сделать прививку от COVID-19

Невакцинированные работники будут отстранены от работы/Коллаж: Сегодня
Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых обязательной является вакцинация против COVID-19. В то же время в Украине за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает Минздрав.
Обязательная вакцинация
Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- высших, последипломного, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
Что говорит министр?
"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют инфицироваться на коронавирусную болезнь. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 — невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях", — отметил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Приказ вступает в силу через один месяц со дня его публикации.
Отказ от вакцинации
Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Кто в зоне риска COVID-19?
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, COVID-19 наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и другие). В Минздраве добавляют, что вакцинация от коронавируса — это единственный шанс уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.
Читайте также
- Харьков попал в "оранжевую зону", но все еще на грани локдауна. Новые ограничения начнут действовать с 10 октября.
- В Мелитополе родственники массово забирают из больницы пациентов с коронавирусом. Местные жители говорят, что медики не следят за состоянием пациентов, поэтому хотят перевести больных в другое медучреждение.