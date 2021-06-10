Обыски в больницах "Укрзализныци" и убийство школьника под Киевом – главные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости четверга, 10 июня

В больницах "Укрзализныци" в пяти городах прошли обыски, под Киевом из пневматического ружья застрелили 16-летнего школьника, а в Украине запустили е-больничные – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости четверга, 10 июня.

Обыски в больницах

Работников УЗ заподозрили в особо крупной коррупции. Фото: коллаж "Сегодня"

Антикоррупционные органы пришли с обысками в больницы "Укрзализныци" в пяти городах. Открыто дело о махинациях с госзакупками.

Убийство 16-летнего школьника

Под Киевом совершили убийство из ружья. Коллаж: "Сегодня"

Под Киевом во время фотосессии с оружием школьница выстрелила в 16-летнего товарища из пневматического ружья. Парень погиб на месте.

Запуск е-больничных

В Украине запустили е-больничные. Фото: katemangostar / Freepik

На этой неделе в Украине запустили е-больничные. С июня по август будет действовать переходная модель, а с 1 сентября этого года все медучреждения должны формировать листки о нетрудоспособности в электронном виде.

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Жуткая авария в России

Смертельное ДТП в России. Коллаж "Сегодня"

В Свердловской области России у автобуса отказали тормоза, и он вылетел на остановку с людьми. В результате погибли шесть человек, еще 15 пострадали.

Венгрия открывает границы для украинцев

Украинцев будут пускать в Венгрию со свидетельствами о вакцинации. Коллаж: "Сегодня"

Венгрия стала первой страной-членом Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации. Границы для украинцев откроются с 11 июня.

Работу Конституционного суда заблокировали

Судьи требуют вернуть Тупицкого. Фото: КСУ

Шесть судей Конституционного суда Украины блокируют его работу. Они требуют обеспечить участие в заседаниях уволенного указом президента с должности судьи Александра Тупицкого.