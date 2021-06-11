Обыски в "Нафтогазе" и 500 тысяч доз вакцин для Украины – главные новости СЕГОДНЯ

Германия разрешила впускать украинцев, а израильтянам – наоборот, позволят ездить в Украину – какие еще самые важные новости произошли 11 июня

Менеджеров "Нафтогаза" заподозрили в уклонении от уплаты налогов, Зеленский договорился о поставках еще одной крупной партии вакцины, а Германия решила впускать иностранцев и, в том числе украинцев – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости пятницы, 11 июня.

Обыски в "Нафтогазе"

В "Нафтогазе" обыски. Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Государственная фискальная служба пришла с обысками в офисы НАК "Нафтогаз" – менеджеров компании заподозрили в уклонении от уплаты налогов.

Якобы с октября 2015 года и по сегодняшний день должностные лица компании не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у российского "Газпрома", в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд гривен в качестве НДС.

Германия впускает туристов

Германия отменит ограничения на въезд с 1 июля / Фото: Pixabay

Немецкие власти решили отменить ограничения на въезд для иностранцев.

Теперь впускать будут граждан тех стран, в которых показатель заражаемости коронавирусом за последние семь дней будет ниже 200 на 100 тыс. человек.

Украинцы тоже получили шанс попасть в эту страну – на сегодняшний день в Украине упомянутый показатель составляет 65 на 100 тыс. человек.

Еще 500 тысяч доз вакцины для Украины

Метте Фредериксен пообещала помочь Украине с вакцинацией от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня" Реклама

Владимир Зеленский договорился о поставках еще полумиллиона доз вакцины от коронавируса. Лекарством готова поделиться Дания.

Сегодня президент созвонился с премьер-министром этой страны Метте Фредериксен, обсудив с ней ряд важных вопросов.

Кроме вакцин, говорили об угрозах на границе, которые продолжают поступать от России, поддержке евроатлантических и евроинтеграционных устремлений Украины и необходимость продолжения давления на РФ.

Израиль разрешил полеты в Украину

Израиль открыл полеты в Украину / Фото: Pixabay и twitter.com/kann_news

Украину исключили из списка стран "максимального риска", в которые был запрещен вылет из Израиля. Разрешение на полеты начнет действовать с 15 июня.

Кроме того, правительство продлило срок действия основных положений авиационных правил до 30 июня и отменило запрет на проход в терминалы аэропортов "второстепенных" сопровождающих.

Отменят и требование к авиаперевозчикам по минимальному числу стоек при регистрации на рейс (введенное для обеспечения социальной дистанции между пассажирами).

О чем еще говорят в Украине и мире 11 июня, смотрите в видеосюжете: