Очень теплую Пасху подмочат грозы: где будет до +24 и кому не повезет с дождями

В Украину уже пришли дожди, а на Пасху почти всю территорию страны накроют грозы. Зато потеплеет еще больше, в некоторых областях до 24 градусов.

Синоптик Наталия Диденко в Facebook написала, что 1 и 2 мая днем ожидается 15-20 градусов тепла, но местами будет доходить до 24 градусов.

Ночью свежее, 7-13, на северо-западе и западе – 4-10 тепла.

В субботу дожди пройдут в западных и восточных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В воскресенье, на Пасху, дожди предполагаются ночью в западных областях. Затем, постепенно, с утра до вечера дожди с грозами будут направляться в восточном направлении и захватывать в течение дня север, центр и юг (кроме Запорожья и Крыма).

В восточных областях на Пасху существенные осадки маловероятны.

В Киеве в субботу дождь не прогнозируется. А вот на Пасху вечером столицу накроет ливень.

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В Укргидрометцентре показали по областям, где будут дожди и кому не светят традиционные майские шашлыки.

1 мая

2 мая

Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дожди. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.