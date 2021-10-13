Очередное доказательство агрессии России: СБУ перехватила боевой российский беспилотник на Донбассе (фото)

Боевики на Донбассе используют российские беспилотники. / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ в очередной раз обнародовала доказательство того, что боевики на Донбассе используют российские беспилотные летательные аппараты. Один из них перехватили на линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Украинская спецслужба идентифицировала вражеский беспилотник, который использовали для обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

"Летательный аппарат перехватили на линии разграничения. Боевики использовали его для ведения разведки и корректировки обстрела позиций украинских военных", – отметили в СБУ.

Россия поставляет вооружения на Донбасс

По данным экспертизы, перехваченный летательный аппарат является боевым беспилотником "Гранат-1", который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

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Сейчас в рамках уголовных производств, начатых следователями СБУ по:

ч.ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт);

ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, проводится расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных.

Кроме того, СБУ передала на экспертизу еще 2 враждебные беспилотника, которые были перехвачены на линии разграничения.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

Из-за того, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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