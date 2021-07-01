Из НБУ бегут руководители, а в США умер экс-глава Пентагона – главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Из НБУ продолжают увольняться руководители
После того как из Национального банка Украины решила уволиться целая команда руководителей Департамента лицензирования, о своем решении завершить работу в НБУ заявил и директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.
Нацбанк и Виталий Ваврищук / коллаж "Сегодня"
Роспуск Коммунальной службы перевозок
Киевские власти уволили руководителя Коммунальной службы перевозок Сергея Савтыря, а также сообщили об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия всем работникам Службы. В чем причина – читайте в нашем материале.
Смерть экс-главы Пентагона
В Соединенных Штатах на 89-м году жизни скончался бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд, который дважды занимал этот пост и руководил операциями США в Ираке и Афганистане.
Дональд Рамсфелд / Фото: REUTERS
Задержка поездов из-за непогоды
Укрзализныця предупредила, что в связи со сложными погодными условиями в Украине возможны задержки на час и более некоторых поездов. В новости – список маршрутов, на которые следует обратить внимание.
"Погром" на госдачах в Конче-Заспе
Некоторые экс-чиновники, которых выселили с государственных дач в Конче-Заспе в связи с "большим переселением" Владимира Зеленского, оставили после себя разбитые стены, ободранные обоии убытки на сотни тысяч гривен. А некоторые еще и требуют компенсации.
О чем говорили в Украине и мире 30 июня, смотрите в новостях "Сегодня":
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