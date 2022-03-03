Очевидцы агрессии российских оккупантов могут помочь Гаагскому трибуналу — куда обращаться

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге обратился к украинцам / Коллаж "Сегодня"

Международный уголовный суд будет расследовать военные преступления Российской Федерации против Украины. Украинцев просят присылать все имеющиеся документальные свидетельства на специальную электронную почту.

С таким призывом обратился главный прокурор Гаагского суда Карим Хан.

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"Каждый свидетель, который может сообщить о фактах убийства российскими оккупантами мирных жителей, варварских ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по больницам, школам, жилым домам и другим гражданским объектам, пожалуйста, сделайте это", — говорится в сообщении.

Писать прокурору можно на любом языке, для него сделают перевод.

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