Одевайтесь теплее! Прогноз погоды в Украине на 26 октября

В Украину идет похолодание/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 26 октября, в Украине ожидается прохладная погода, без осадков. В то же время синоптики порадовали прогнозом погоды на ноябрь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

В течение дня ожидается переменная облачность. Ветер по всей территории Украины южный — 3-8 м/с.

На западе прогнозируют 10-14 градусов тепла. На востоке ожидается +9-12 градусов.

В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +9 до +12 градусов. На юге — 9-13 градусов тепла.

Реклама

В Киеве температура составит +9-11 градусов. Осадков не предвидится.

Погода на зимние праздники

В Украине на Новый год прогнозируют морозную погоду, но снега не будет. Зима начнется после 20 ноября, а конец зимы будет в феврале и тоже 20-го числа.

Реклама

В декабре ожидается от -2 до -3 градусов мороза. К тому же в начале декабря украинцам стоит ждать -10 градусов мороза. Следующее резкое похолодание прогнозируется к Новому году.

В январе-феврале 2022 года прогнозируют дожди с мокрым снегом, мороз и похолодание.

Читайте также