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Какую погоду ждать на зимние праздники в Украине – прогноз от синоптиков

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
23 октября, 07:00
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Настоящая зима начнется после 20 ноября. Резкое похолодание прогнозируется к Новому году
Погода на зимние праздники в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Погода на зимние праздники в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине на Новый год прогнозируют морозную погоду, но снега не будет. В декабре температура воздуха составит от -2 до -3 градусов.

Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова на брифинге в пятницу, 22 октября.

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Какую погоду ждать этой зимой?

По словам эксперта, зима начнется после 20 ноября, а конец зимы будет в феврале и тоже 20-го числа.

В конце ноября – начале декабря синоптики прогнозируют температуру до 5 градусов. В декабре ожидается от -2 до -3 градусов мороза.

Мартазинова отметила, что в начале декабря украинцам стоит ждать -10 градусов мороза. Следующее резкое похолодание прогнозируется к Новому году.

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Дожди с мокрым снегом и мороз

В январе-феврале 2022 года прогнозируют дожди с мокрым снегом, мороз и похолодание. Но на сам Новый год 31 декабря снега не будет.

"Температурный режим будет очень положительный, высокий до Нового года. И все осадки, которые будут проходить, будут в виде дождя и мокрого снега. И получается, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием", – добавила Мартазинова.

Погода на январь 2022 года

В начале января в Украине стоит ожидать небольшое похолодание, но несмотря на это, во всех областях будет теплее, чем в прошлом году. Кроме того, в январе прогнозируют снег.

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