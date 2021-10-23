Какую погоду ждать на зимние праздники в Украине – прогноз от синоптиков

В Украине на Новый год прогнозируют морозную погоду, но снега не будет. В декабре температура воздуха составит от -2 до -3 градусов.
Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова на брифинге в пятницу, 22 октября.
Какую погоду ждать этой зимой?
По словам эксперта, зима начнется после 20 ноября, а конец зимы будет в феврале и тоже 20-го числа.
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В конце ноября – начале декабря синоптики прогнозируют температуру до 5 градусов. В декабре ожидается от -2 до -3 градусов мороза.
Мартазинова отметила, что в начале декабря украинцам стоит ждать -10 градусов мороза. Следующее резкое похолодание прогнозируется к Новому году.
Дожди с мокрым снегом и мороз
В январе-феврале 2022 года прогнозируют дожди с мокрым снегом, мороз и похолодание. Но на сам Новый год 31 декабря снега не будет.
"Температурный режим будет очень положительный, высокий до Нового года. И все осадки, которые будут проходить, будут в виде дождя и мокрого снега. И получается, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием", – добавила Мартазинова.
Погода на январь 2022 года
В начале января в Украине стоит ожидать небольшое похолодание, но несмотря на это, во всех областях будет теплее, чем в прошлом году. Кроме того, в январе прогнозируют снег.
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