Одним абзацем. Все о задержании украинского режиссера в Италии по требованию РФ

В Италии пытаются предотвратить экстрадицию Евгения Лавренчука в РФ/Коллаж: "Сегодня"

В Италии по запросу России задержали Евгения Лавренчука — украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета, ректора Первой украинской школы театра и кино.

Что известно о задержании?

С 17 декабря 2021 года украинского режиссера Евгения Лавренчука держат в СИЗО в Италии в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По заявлению Российской Федерации, Евгений, находясь на территории страны 8 лет назад, якобы совершил уголовное нарушение. Сейчас итальянская сторона изучает запрос. Детали дела пока не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые якобы зафиксированные на территории РФ. Режиссер получает поддержку консульства Украины в Италии и адвоката, который пытается предотвратить его экстрадицию в Россию. Семья и близкое окружение Евгения дали разрешение на публичное разглашение дела, понимая, что уголовное дело против него сфабриковано, похоже на политическое преследование, и надеются на поддержку СМИ и его коллег, которые смогут повлиять на ситуацию и не допустить экстрадиции Евгения Лавренчука в страну-агрессора. На задержание Лавренчука отреагировала экс-министр культуры Украины Ирина Подоляк. Она заявила, что мужчину могут держать в СИЗО не более, чем 60 дней, и он должен быть освобожден, если "в России не дорисуют дело". Как сообщает издание "Украинская правда", 31 декабря нашего гражданина посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемы, состояние здоровья удовлетворительное. Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что консулы держат дело на особом контроле.

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