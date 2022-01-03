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Украинского режиссера задержали в Италии по требованию РФ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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3 января, 19:26
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Евгений Лавренчук находится под стражей уже полмесяца
Украинский режиссер Евгений Лавренчук задержан в Неаполе по запросу РФ
Украинский режиссер Евгений Лавренчук задержан в Неаполе по запросу РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета, ректора Первой украинской школы театра и кино Евгения Лавренчука задержали в Италии по запросу России о его экстрадиции в РФ.

Об этом сообщает Free Eugene Lavrenchuk в Facebook.

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Что пишут в Сети

"Хочу сообщить всем друзьям и знакомым, что с 17 декабря 2021 года Лавренчук Евгений Викторович содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По их заявлению, Евгений, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил уголовное правонарушение. В настоящее время итальянская сторона изучает запрос, направленный из России", – написала на странице Марианна Джудиче-Палий.

По ее словам, детали дела пока не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, якобы зафиксированных на территории РФ. Режиссер получает поддержку со стороны Консульства Украины в Италии и адвоката, который пытается предотвратить его экстрадицию в Россию.

"Семья и близкое окружение Евгения дали разрешение на публичное разглашение дела, понимая, что уголовное дело против него сфабриковано, похоже на политическое преследование, и надеясь на поддержку СМИ и его коллег, которые смогут повлиять на ситуацию и не допустить экстрадиции Евгения Лавренчука в страну, совершающую агрессию", – говорится в сообщении.

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Реакция экс-заместителя министра культуры

Бывшая заместитель министра культуры и информационной политики Ирина Подоляк в Facebook отметила, что Лавренчук может содержаться в СИЗО не дольше 60 дней и может быть выпущен, "если в России не дорисуют дело".

"Все, что хотят близкие и знакомые, чтобы его выслали в Украину, гражданином которой Евгений является, а не к медведям", – написала она.

Отметим, что в последнем сообщении на своей странице в Facebook от 15 декабря Евгений Лавренчук сообщил, что летит из Израиля в Неаполь.

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Евгений Лавренчук – биография

  • Евгений Лавренчук (родился 24 июня 1982 года, Львов) — режиссер, сооснователь и художественный руководитель "Польского театра в Москве" и "Школы актерского мастерства и режиссуры".
  • Режиссерский дебют в 16 лет. Один из самых молодых режиссеров в мире.
  • Несмотря на свой возраст, поставил более 30-ти спектаклей. Лауреат международных конкурсов и фестивалей в Европе.
  • Осуществляет постановки, а также ведет активную педагогическую деятельность в России, Украине, Польше, Германии, Литве и Израиле.
  • Автор собственной семиуровневой методики преподавания актерского мастерства и режиссуры.
  • Свободно владеет русским, английским, французским, ивритом, украинским и польским языком.
  • Заслуженный артист Украины (2021).

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