Українського режисера затримали в Італії на вимогу РФ

Євген Лавренчук перебуває під вартою вже півмісяця

Українського режисера Євгена Лавренчука затримано в Неаполі на запит РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету, ректора Першої української школи театру та кіно Євгена Лавренчука затримали в Італії на запит Росії про його екстрадицію до РФ.

Про це повідомляє Free Eugene Lavrenchuk у Facebook.

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Що пишуть у Мережі

"Хочу повідомити усім друзям та знайомим, що з 17 грудня 2021 року Лавренчук Євген Вікторович утримується в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За їх заявою, Євген, знаходячись на території Росії 8 років тому,нібито скоїв кримінальне порушення. Наразі Італійська сторона вивчає запит поданий з Росії", – написала на сторінці Маріанна Джудіче-Палій.

За її словами, деталі справи поки що не розголошуються, але відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які нібито зафіксовані на території РФ. Режисер отримує підтримку з боку Консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти його екстрадиції до Росії.

"Сім‘я і близьке оточення Євгена дали дозвіл на публічне розголошення справи розуміючи що кримінальна справа проти нього сфабрикована,схожа на політичне переслідування і сподіваючись на підтримку ЗМІ та його колег, які зможуть вплинути на ситуацію і не допустити ектсрадиції Євгена Лавренчука до країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

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Реакція екс-заступника міністра культури

Колишня заступник міністра культури та інформаційної політики Ірина Подоляк у Facebook зазначила, що Лавренчук може утримуватись у СІЗО не довше 60 днів і може бути випущений, "якщо в Росії не домальовують справу".

"Все, що хочуть близькі та знайомі, щоб його вислали в Україну, громадянином якої Євген є, а не до ведмедів", – написала вона.

Відмітимо, що в останньому повідомленні на своїй сторінці у Facebook від 15 грудня Євген Лавренчук повідомив, що летить із Ізраїлю до Неаполя.

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Євген Лавренчук – біографія

Євген Лавренчук (народився 24 червня 1982 року, Львів) — режисер, співзасновник та художній керівник "Польського театру в Москві" та "Школи акторської майстерності та режисури".

Режисерський дебют у 16 років. Один із наймолодших режисерів у світі.

Незважаючи на свій вік, поставив понад 30 вистав. Лауреат міжнародних конкурсів та фестивалів у Європі.

Здійснює постановки, а також веде активну педагогічну діяльність у Росії, Україні, Польщі, Німеччині, Литві та Ізраїлі.

Автор власної семирівневої методики викладання акторської майстерності та режисури.

Вільно володіє російською, англійською, французькою, івритом, українською та польською мовами.

Заслужений артист України (2021).

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