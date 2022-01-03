Українського режисера затримали в Італії на вимогу РФ

Українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету, ректора Першої української школи театру та кіно Євгена Лавренчука затримали в Італії на запит Росії про його екстрадицію до РФ.
Про це повідомляє Free Eugene Lavrenchuk у Facebook.
Що пишуть у Мережі
"Хочу повідомити усім друзям та знайомим, що з 17 грудня 2021 року Лавренчук Євген Вікторович утримується в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За їх заявою, Євген, знаходячись на території Росії 8 років тому,нібито скоїв кримінальне порушення. Наразі Італійська сторона вивчає запит поданий з Росії", – написала на сторінці Маріанна Джудіче-Палій.
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За її словами, деталі справи поки що не розголошуються, але відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які нібито зафіксовані на території РФ. Режисер отримує підтримку з боку Консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти його екстрадиції до Росії.
"Сім‘я і близьке оточення Євгена дали дозвіл на публічне розголошення справи розуміючи що кримінальна справа проти нього сфабрикована,схожа на політичне переслідування і сподіваючись на підтримку ЗМІ та його колег, які зможуть вплинути на ситуацію і не допустити ектсрадиції Євгена Лавренчука до країни-агресора", – йдеться у повідомленні.
Реакція екс-заступника міністра культури
Колишня заступник міністра культури та інформаційної політики Ірина Подоляк у Facebook зазначила, що Лавренчук може утримуватись у СІЗО не довше 60 днів і може бути випущений, "якщо в Росії не домальовують справу".
"Все, що хочуть близькі та знайомі, щоб його вислали в Україну, громадянином якої Євген є, а не до ведмедів", – написала вона.
Відмітимо, що в останньому повідомленні на своїй сторінці у Facebook від 15 грудня Євген Лавренчук повідомив, що летить із Ізраїлю до Неаполя.
Євген Лавренчук – біографія
- Євген Лавренчук (народився 24 червня 1982 року, Львів) — режисер, співзасновник та художній керівник "Польського театру в Москві" та "Школи акторської майстерності та режисури".
- Режисерський дебют у 16 років. Один із наймолодших режисерів у світі.
- Незважаючи на свій вік, поставив понад 30 вистав. Лауреат міжнародних конкурсів та фестивалів у Європі.
- Здійснює постановки, а також веде активну педагогічну діяльність у Росії, Україні, Польщі, Німеччині, Литві та Ізраїлі.
- Автор власної семирівневої методики викладання акторської майстерності та режисури.
- Вільно володіє російською, англійською, французькою, івритом, українською та польською мовами.
- Заслужений артист України (2021).