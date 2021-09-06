Ограничения возвращаются. В Украине в ближайшее время ужесточат карантин

Минимум половину осени мы будем жить в карантине. Коллаж "Сегодня"
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин анонсировал внедрение в ближайшее время желтой зоны карантина в стране. Согласно которой будет ограничиваться количество людей на массовых мероприятиях, а также сокращаться наполняемость кинотеатров до 50%.
Об этом он сообщил во время эфира "Завтрака с 1+1".
Однако главный санитарный врач подчеркнул, что для вакцинированных граждан планируют ввести привилегии, в частности это будет касаться посещений спортзалов.
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Что запрещается в желтой зоне?
- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 1 кв. м;
- работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;
- осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
- проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
- размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;
- деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);
- посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;
- проведение плановых операций;
- посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.
Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.
Также напомним, с 1 сентября действует ряд "карантинных" запретов в учебных заведениях Киева.