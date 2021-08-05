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В Украине резко увеличилось количество зафиксированных случаев "Дельта"-штамма коронавируса

5 августа 2021 13:12

Виктория Барановская Виктория Барановская

Больше всего новых случаев в Волынской, Одесской, Тернопольской области, Черновцах и Киеве

"Дельта"-штамм чаще приводит к госпитализации / Фото: коллаж "Сегодня"

"Дельта"-штамм чаще приводит к госпитализации / Фото: коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин обратил внимание, что штамм коронавирус "Дельта" находится на территории Украины и активно распространяется.

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Об этом он заявил в эфире "Украинского радио".

"Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны", – сказал Кузин.

Хотя, еще несколько недель назад, по его словам, в стране было 17 подтвержденных случаев.

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Согласно статистике, которую предоставил главный санврач, наибольший процент новых случаев штамма "Дельта" дают Волынская, Одесская, Тернопольская область, Черновцы и Киев.

"Действительно он распространяется быстрее, чем обычный вирус. Также он чаще приводит к госпитализации. Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от "Дельты", – отметил Кузин.

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Напомним, что в Украине со 2 августа изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев. Им нужно иметь страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной будет и самоизоляция.

В Украине уже зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса "Дельта". В Киеве умер один из госпитализированных с "Дельта"-штамом COVID-19 пациентов Александровской больницы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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