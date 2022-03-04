"Оккупанты, домой": как армию РФ встречают в украинских городах (видео)

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В ряде городов Украины, захваченных российской армией, проходят стихийные митинги против оккупантов. Люди выходят на улицы с украинскими флагами и блокируют продвижение военной техники РФ.
Мелитополь
В Мелитополе Запорожской области 4 марта люди устроили шествие с флагами Украины. Они скандировали: "Оккупанты, домой", "Путин х**ло", "Слава Украине! Героям Слава!".
Херсон
В Херсоне, несмотря на российские войска в городе и запрет ходить группами, местные жители выходят с украинскими флагами, сообщает "Громадське радіо".
При этом российские оккупанты не пропускают украинский гуманитарный груз. Несмотря на то, что на переговорах согласовали "зеленый коридор". Украина отправила 19 фур с гуманитарной помощью. Но россияне оцепили Херсон в кольцо и не пропускают автомобили.
Новопсковск
В поселке Новопсковск Луганской области местные жители вышли на протест против российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.
Люди несут государственные флаги и скандируют "Украина".
"Мы вас здесь не ждем, за вами идет только война и смерть. Уходите отсюда!", – говорят местные жители военным РФ.
Приморск
В Запорожской обалсти жители курортного города Приморска на берегу Азовского моря 3 марта вышли на митинг против российских оккупантов: несколько сотен людей прошли с флагами по центру города, скандируя: "Приморск – это Украина!"
Ситуация в Украине 4 марта
- За последние сутки оккупанты совершили налет на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях страны.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора из воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы — Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелявших ее оккупантов.
- В Николаев зашли военные ВСУ. Враг движется к городу со стороны Балабановки и Галициново.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.