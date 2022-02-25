Оккупанты обстреляли детсад на Сумщине: в каком состоянии дети

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреляли из "Ураганов" город Ахтырку Сумской области. В результате попадания снаряда в детский сад один ребенок погиб, еще один – в реанимации.

Об этом говорится сюжете телеканала "Украина 24".

Реклама

Как рассказал корреспондент телеканала, Ахтырка не сдает позиции со вчерашнего дня. Российские оккупанты пытаются целый день отбить город.

"Россияне перешли грань и трижды обстреляли город "Ураганами". Стреляли по жилому массиву "Дачный". Там находится воинская часть, но не учитывали, что там есть и жилые дома. Снаряд попал в детский сад, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще 15 человек, в том числе один ребенок, тяжело ранены. Ребенок в реанимации в крайне тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Оккупантов остановили под Конотопом

Сухопутные войска Украины сообщают о том, что им удалось в Сумской области остановить войска оккупантов под Конотопом. Уничтожено 40 единиц техники противника.

"После тяжелых боев и значительных потерь рашистские кафиры остановились близ Конотопа. У них проблема с горючим и снабжением. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 25 февраля