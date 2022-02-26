Оккупанты обстреляли окраину Мариуполя – есть раненые и погибшие

Российские военные продолжают наступление / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупационные войска подвергли обстрелу город Сартану. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

В результате обстрела есть раненые и погибшие.

Реклама

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы. Количество раненых 26 февраля составляет 58 человек. Также был совершен страшный обстрел в поселке Сартана. Количество разрушений и жертв пока неизвестно, так как огонь не прекращается.

25 февраля в результате артобстрелов российских оккупантов уничтожены жилые дома на Левобережье. Есть раненые среди мирных жителей. Также горела 48-я школа. Количество раненых с каждым днем растет.

Реклама

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что защитники города уничтожили более двух десятков российских танков.

24 февраля в Мариуполе ввели комендантский час с 22:00 до 6:00.