Оккупанты обстреляли скорую в Полтавской области

Украинские военные (фото Reuters)/Поврежденная скорая (фото "Сегодня")

В Полтавской области оккупанты открыли огонь по карете скорой помощи, сообщает корреспондент "Сегодня".

Между Гадячской и Сергеевской ОТГ обстреляли скорую, которая ехала на вызов.

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В результате был ранен водитель, его прооперировали в больнице Гадяча. Фельдшер получил ушибы.

Под Херсоном войска РФ расстреляли скорую

На трассе УКРНИОЗ в Херсонской области боевики обстреляли карету скорой помощи во время транспортировки раненых. 64-летний водитель и раненый военный сгорели, а один из раненых получил огнестрельное ранение.