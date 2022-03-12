Оккупанты объявили Запорожскую АЭС собственностью России

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Российские оккупанты собрали руководящий персонал Запорожской АЭС и объявили им, что теперь электростанция находится в собственности "Росатома".

Об этом рассказал руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает Telegram-канал "Энергоатома". По его словам, 12 марта "представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали менеджмент".

"Они фамилии свои не называют – говорят только, что они являются представителями военно-гражданской администрации. Они заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома", и больше она Украине не принадлежит – мол, зашли сюда надолго и это сейчас территория орды, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома", – сообщил Котин.

Захват Запорожской АЭС