Оккупанты объявили Запорожскую АЭС собственностью России

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Российские оккупанты собрали руководящий персонал Запорожской АЭС и объявили им, что теперь электростанция находится в собственности "Росатома".
Об этом рассказал руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает Telegram-канал "Энергоатома". По его словам, 12 марта "представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали менеджмент".
"Они фамилии свои не называют – говорят только, что они являются представителями военно-гражданской администрации. Они заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома", и больше она Украине не принадлежит – мол, зашли сюда надолго и это сейчас территория орды, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома", – сообщил Котин.
Захват Запорожской АЭС
- 3 марта около 16:30 вражеская колонна прорвалась в Энергодар. Оккупанты пошли сразу на атомную станцию и начали почти в упор бить по зданиям. Произошел пожар. Они били прямо по энергоблокам.
- Спасателей не допускали к тушению пожара, ситуация была критичной. Через три часа после обстрела продолжало гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем были охвачены 3, 4, 5 этажи.
- Около 6 утра спасателей все же пропустили на территорию ЗАЭС, они потушили пожар. Жертв, к счастью, нет.
- Около 8:30 4 марта оккупанты захватили админкорпус и проходную Запорожской АЭС. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме.
- Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от оккупантов. Персонал станции не пострадал.