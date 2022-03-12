Окупанти оголосили Запорізьку АЕС власністю Росії

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Російські окупанти зібрали керівний персонал Запорізької АЕС і оголосили їм, що тепер електростанція перебуває у власності "Росатому".

Про це розповів керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє Telegram-канал "Енергоатому". За його словами, 12 березня "представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент".

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"Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації. Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатому", і більше вона Україні не належить – мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому", – повідомив Котін.

Також в "Енергоатомі" повідомили, що 11 березня на Запорізьку АЕС прибули 11 цивільних осіб із "Росатому". Серед них було ідентифіковано головного інженера Балаковської АЕС Олега Романенка та заступника головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Івана Малахова.

За словами представника цієї групи, їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки після обстрілів і захоплення станції, а також надання допомоги з ремонтами. Іншою причиною їхньої появи також називають відмову проукраїнського керівництва та персоналу ЗАЕС співпрацювати із загарбниками.

Водночас, інший представник окупантів, який представився керівником "військово-цивільної адміністрації", заявив, що це територія РФ і буде такою назавжди, а Запорізька АЕС уже належить до системи управління концерну "Росатом".

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Захоплення Запорізької АЕС