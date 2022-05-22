Оккупанты проводят "национализацию" компаний телекоммуникационных услуг

Так называемую национализацию проводят на оккупированных территориях / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские оккупационные войска проводят так называемую "национализацию" компаний, оказывающих телекоммуникационные услуги.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Реклама

"Оккупационные власти проводят работу по так называемой "национализации" компаний-представителей телекоммуникационных услуг" , – сообщил Генштаб в своде за 21 мая.

Напомним, ранее российские оккупационные войска начали отключать мобильную и интернет-связь украинских операторов на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.

В Херсоне, Мелитополе, Бердянске и в других оккупированных городах было начато вещание российских федеральных телеканалов.

Реклама

Ранее мы писали, что Генштаб сообщил о подготовке РФ к наступлению сразу на нескольких направлениях, а также рассказывали, как оккупанты открыли свой магазин и торгуют ворованным из АТБ.