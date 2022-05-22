Окупанти проводять "націоналізацію" компаній телекомунікаційних послуг

Так звану націоналізацію проводять на окупованих територіях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Російські окупаційні війська проводять так звану "націоналізацію" компаній, що надають телекомунікаційні послуги.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"Окупаційна влада проводить роботу щодо так званої "націоналізації" компаній-представників телекомунікаційних послуг", – повідомив Генштаб в зведенні за 21 травня.
Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська почали відключати мобільний та інтернет-зв’язок українських операторів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.
В Херсоні, Мелітополі, Бердянську й інших окупованих містах було розпочато мовлення російських федеральних телеканалів.
Раніше ми писали, що Генштаб повідомив про підготовку РФ до наступу відразу на кількох напрямах, а також розповідали, як окупанти відкрили свій магазин і торгують краденим з АТБ.