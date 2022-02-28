Оккупанты разбомбили город на Харьковщине: пострадали жилые дома и больница

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В Харьковской области город Балаклея в результате боевых действий оказался отрезанным от Харькова.

Об этом сообщили мэр города Иван Столбовой и глава Изюмской районной администрации Степан Масельский.

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"Двое суток город бомбили авиацией. Разрушены дома и воинская часть. Жители не выходили из укрытий. Аптеки не работают, потому что закончились лекарства. Магазины сегодня возможно не откроются – после ночных обстрелов. Больницу районную тоже разбомбили, но все медики продолжают работать", – сообщили они.

Город с ночи без отопления, коммунальщики делают все, что в их силах. Утеплить разбомбленные дома людям нужно самостоятельно.

В Харькове разбили еще одну колону техники РФ

Ранее появилось видео уничтоженной еще одной колонны броневиков РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"В Харькове разбили еще одну колонну российско-фашистских оккупантов. Русня сдается в плен или разбегается после первых же выстрелов, как крысы. Прячутся по подъездам, чердакам и подвалам. Харьков – это наш Сталинград", – написал он.

Ситуация в Украине 28 февраля